Katar Ulaştırma Bakanı’ndan Kiş Adası'na ziyaret

İran'ın Katar Büyükelçisi Hamid Rıza Dehghani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim es-Saliti’nin Fars Körfezi'ndeki Kiş Adası'na geldiğini duyurdu.

Dehghani, Katar Ulaştırma Bakanı’nın çalışma ziyareti kapsamında İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, İran Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Konseyi Sekreteri Said Muhammed ve bazı yetkililerle bir araya geleceğini aktardı.

Daha önce İran Spor ve Gençlik Bakanı Hamid Seccadi, Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı’nın Kiş ve Keşm adalarındaki otellerin konaklama imkanlarını incelemek üzere 10 Nisan tarihinde İran’ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, geçtiğimiz günlerde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında İran’ın Kiş ve Keşm adalarındaki otellerin futbolseverleri ağırlamaya hazır olduğunu belirtmişti.