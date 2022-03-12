  1. Ekonomi
12 Mar 2022 11:05

İran ve Azerbaycan Nahçıvan'a yeni yol yapımı için anlaştı

İran ve Azerbaycan Nahçıvan'a yeni yol yapımı için anlaştı

Bakü'de, İran ile Azerbaycan arasında Ekonomik, Ticaret ve İnsani İşler Devlet Komisyonu'nun 15. Toplantısı gerçekleşti.

TRT Avaz'a göre; Bakü'de, İran ile Azerbaycan arasında Ekonomik, Ticaret ve İnsani İşler Devlet Komisyonu'nun 15. Toplantısı yapıldı. Toplantı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi'nin eş başkanlığında gerçekleşti.

Toplantı sonrasında Mustafayev ve Kasımi, Doğu Zengezur Ekonomik Bölgesi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında İran üzerinden yeni yolun yapımını öngören anlaşmaya imza attı.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yolun 55 kilometre olacağını bildirdi.

Mustafayev, yol üzerinde biri İran diğeri de Azerbaycan'ın finanse edeceği 2 köprünün yapılacağını belirtti.

News Code 1900988
https://tr.mehrnews.com/news/1900988/

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