İran-Suudi Arabistan görüşmelerinde yeni gelişme yok

İran Devlet Haber Ajansı'na (IRNA) demeç veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran ve Suudi Arabistan arasındaki görüşmeler hakkında, "Görüşmelerin son turundan bu yana yeni bir gelişme olmadı" dedi.

İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının Bağdat'taki olası görüşmesine ilişkin ortaya atılan iddialarla ilgili olarak Hatipzade, "Tüm görüşmelerde olduğu gibi, sürecin nasıl ilerleyeceği ve takip düzeyi de dahil olmak üzere birçok konu her iki tarafın gündemindedir." ifadelerini kullandı.