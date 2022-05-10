Türkiye'de dolar 15 TL'nin üstünde!

Türkiye'de beklentilerinin üstünde gelen enflasyon rakamlarının yanında yarın ABD'de açıklanacak enflasyon endişelerinin piyasaya hakim olması ve dolara küresel bazda artan talep ile birlikte dolar kuru 15 TL'nin üstüne çıktı. Böylece Aralık 2021'den beri kur ilk kez 15 TL'nin üstünü gördü.

Euro ise 16 TL sınırında 15,9858 TL'den işlem görüyor.

Piyasaların gözü yarın açıklanacak olan ABD enflasyonu rakamlarında. ABD enflasyonunun az oranda düşeceği öngörülüyor.

Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde dolaşıyor.

Kaynak: Haberglobal