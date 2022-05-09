Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın Türkiye ziyareti

Türk medyasına göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev 10-11 Mayıs tarihlerinde geniş bir heyetle Türkiye’yi ziyaret edecek. Tokayev’e Türkiye dışişleri, ekonomi, enerji, savunma, kültür ve enformasyon bakanları eşlik edecek.

Söz konusu ziyaretin ehemmiyetine binaen bu ziyaret Tokayev’in, Ocak ayında yaşanan gösterilerinden sonra yurtdışına yaptığı ilk ziyarettir. İki ülke arasındaki iş birlikleri açısından önemli olan bu ziyaretin Türkiye-Kazakistan ilişkilerine ciddi anlamda hız kazandırması bekleniyor.