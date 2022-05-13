Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuşuyor

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, kupasını yarın alacak.

Bu sezonki son iç saha maçında Altay'ı konuk edecek Trabzonspor, bu karşılaşmayı 15 Mayıs Pazar günü İstanbul'da oynayacak.

Trabzonspor, ligin 35. haftasında şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilediği Fraport TAV Antalyaspor maçında taraftarlarının sahada meydana getirdiği tahribat nedeniyle Altay'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak.

Karadeniz ekibi, yarın saat 23.00'da sona erecek kupa töreninin ardından özel uçakla Altay karşılaşması için İstanbul'a hareket edecek.

Kaynak: T24