Erturğrul Sağlam'dan Traktör Sazi paylaşımı

Türk Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Traktör Sazi'nin Tahran Havadar'a karşı kazandığı galibiyeti kutladı. Sağlam mesajında "Bizim için çok önemli bir galibiyet. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Bu 3 puanı taraftarımıza armağan ediyoruz. Durmak yok, çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

Tebriz kentinin takımı Traktör Sazi dün aşkam Yadegar Emam Stadyumu'nda rakibini 3-2 yenmişti.

Ertuğrul Sağlam geçen Şubat ayında ikinci kez Traktör Sazi'nin teknik drektörü olarak anlaşmıştı. Sağlam, 2018 yılında da Traktör'ü çalıştırmış ve sadece 4 ay kalıp 16 maça çıkmıştı.