Suudi Arabistan Enerji Bakanı: İran'la diyaloğa hazırız

El-Arabiye'ye göre, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, bugün Bahreyn'de düzenlenen bir konferans sırasında yaptığı konuşmada, ülkesinin petrol üretimini 2026'nın sonunda veya 2027'nin başlarında günde 13 milyon varilin üzerine çıkarmayı planladığını söyledi.

Abdülaziz bin Selman, "Suudi Arabistan ve Kuveyt, Al-Dara (Areş) gaz sahası konusunda İran'la diyalog kurmaktan yanadır. Çünkü orada bulunan kaynaklar iki ülkenin çıkarınadır" dedi.

Abdülaziz bin Selman, "Bu gaz sahasını geliştirmekten yanayız" ifadesini kullandı.