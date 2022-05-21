Türkiye ve Rusya'dan Suriye işbirliği

Türk medyasına göre; AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Türkiye ile Rusya arasındaki Suriye üzerine yapılan diplomatik ve askeri temaslarla ilgili önemli bir detayı paylaştı.

Suriyelilerin geri dönüşünün yolunu açacak Türkiye ve Rusya arasındaki görüşmelere değinen Şamil Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye’de kartlar yeniden karılıyor. Türkiye ve Rusya arasında yoğun diplomatik/askeri temas var. Anlaşma olur da burnumuzun dibindeki Tel Rıfat’tan sınır karakollarımıza saldıran YPG/ PKK’nın kökü kazınır, Halep özgürleşir, binlerce Suriyeli evlerine kavuşur. İnşallah."