İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 383 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 232'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 228 bin 434'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 755'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 22 bin 911'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.