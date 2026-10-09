Nobel Barış Ödülü, Gazze'deki soykırımı belgeleyen BM Komisyonu Başkanı Pillay'a verildi

Nobel Komitesi, 2026 Nobel Barış Ödülü'nü açıkladı. Ödülü, barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çabaları nedeniyle Birleşmiş Milletler’in (BM) eski İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve Uluslararası Adalet Divanı yargıcı Navanethem 'Navi' Pillay kazandı.

Norveç Nobel Komitesi Başkanı Jorgen Watne Frydnes, Güney Afrika doğumlu 85 yaşındaki Pillay’ın barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çabaları ile savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla mücadelesi nedeniyle ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Nobel Komitesi, Pillay’ın uluslararası mahkemelerdeki çalışmalarının, hukuki mekanizmaların savaş ve şiddet eylemlerini önlemede etkili olabileceğini gösterdiğini ifade etti.