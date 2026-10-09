Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz'deki olaya ilişkin açıklama

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, yayımladığı 18 numaralı bildiride, “Birkaç saat önce ‘NV Sunshine’ adlı LPG yüklü dev tanker, Hürmüz Boğazı’nın güneyindeki yasa dışı rotadan geçiş yapmaya çalıştığı sırada isabet aldı. Makine dairesi ve sevk sisteminde büyük yangın meydana geldi” ifadelerine yer verildi.

Bildiride, bölgedeki deniz taşımacılığında tırmanan gerilimin sorumluluğunun "saldırgan ABD ordusuna" ait olduğu belirtildi.

ABD ordusunun; denizcilik ve sigorta şirketlerini yanıltarak, büyük miktarlarda rüşvet dağıtıp bu tür olaylara sebebiyet verdiğini belirten Devrim Muhafızları Ordusu, bu tür müdahalelerin devam etmesi halinde, bölgedeki "acı olayların" gün geçtikçe artacağı uyarısında bulundu.

Devrim Muhafızları, bundan sonraki süreçte “İran’ın onayı olmadan” geçiş yapmaya çalışan tüm gemilerin bölge genelinde takip edilerek Hürmüz Boğazı dışında da "cezalandırılacağını" ifade etti.