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15 May 2022 14:50

İran'da vaka sayısı 400'ün altında

İran'da vaka sayısı 400'ün altında

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 368 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 224'e, vaka sayısı ise 7 milyon 228 bin 51'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 737’sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 20 bin 835'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1902181
https://tr.mehrnews.com/news/1902181/

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