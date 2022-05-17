Yunanistan F-35 savaş uçağı alacağını resmen açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'te görüştüğü Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis ve ailesini Beyaz Saray'da düzenlediği resepsiyonda ağırladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin kurulmasının 201. yılını kutladıklarını belirten Biden, Yunanistan'ın ABD'nin önemli bir müttefiki olduğunu kaydetti.

Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın almayı dört gözle beklediğini ve önde gelen bir Amerikan savunma müteahhitinin ülkenin havacılık endüstrisine yatırım yapmak istediğini doğruladı.

Yunan basınının aktardığına göre Miçotakis, "F-35 uçaklarından oluşan bir filo satın alma sürecini başlatacağız ve bu harika uçağı önümüzdeki 10 yıl içinde Yunan Hava Kuvvetleri'ne dahil etmeyi umut ediyoruz. Cuma günü Lockheed Martin'in Yunan havacılığına yatırım yapmakla ilgilendiğini resmi olarak ifade etmesinden dolayı mutluyum." dedi.

Kaynak: Sputnik