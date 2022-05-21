Türkiye'den Yunanistan’ın ‘ihlal’ iddiasına tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada Yunanistan Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’ların 16 ve 17 Mayıs tarihlerinde Türk hava sahasını ihlal ettiği belirtilerek “Hava Kuvvetlerimiz bu provokatif ihlallere mütekabiliyet ve angajman kuralları gereği gerekli yanıtı 18 Mayıs 2022 tarihinde vermiştir. Yunanistan bir kez daha kendi tahrikkar eylemleriyle başlattığı gerginliği kullanarak uluslararası kamuoyunun algısını ülkemize karşı şekillendirmeye çalışmaktadır” denildi. Açıklamada Yunan makamlarının mesnetsiz iddia ve ithamları reddedilerek Yunan uçaklarının hava sahası ihlalleri kınandı.

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, zaman belirtmeden 2 Türk savaş uçağının, Yunan hava sahasını girip Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine 2.5 mil mesafeye kadar yaklaştıklarını iddia ederek Türkiye’yi kınamıştı. Açıklamada “Türkiye’nin tahrikçiliğini arttırdığını gösteren bu eylem, NATO’nun birliğini ve acil önceliklerin baltalamakta, ayrıca AB için de tehdit teşkil etmektedir” denildi.

Kaynak: Hürriyet