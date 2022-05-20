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20 May 2022 12:45

Japonya: Kuzey Kore, Biden'ın ziyareti sırasında balistik füze denemesi yapabilir

Japonya: Kuzey Kore, Biden'ın ziyareti sırasında balistik füze denemesi yapabilir

Japonya hükümeti, ABD Başkanı Joe Biden'ın Tokyo ve Seul'u ziyareti sırasında, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesi yapabileceğini iddia etti.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Japonya ve Güney Kore'ye yönelik planlanan ziyaretlerine ilişkin açıklamalar yaparak, Kuzey Kore'ye değindi.

Kişi Nobuo, Joe Biden'ın Tokyo ve Seul'u ziyareti sırasında Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlatabileceğini söyledi.

Kişi, Kuzey Kore'nin yıl başından bu yana 15 kez füze denemesi gerçekleştirdiğini anımsatarak, "(Pyongyang'ın) hazırlıklarını tamamlaması durumunda, uzun menzilli füze denemeleri ihtimali dahil provokatif faaliyetlerini artırabileceğini" kaydetti.

Kişi ayrıca, Pyongyang yönetiminin "silah geliştirme programını sürdürmeyi" amaçladığını belirterek, ülkesinin, olası denemeler dahil bölgedeki faaliyetlerini ABD iş birliğiyle yürüteceğini belirtti.

Biden Asya ziyaretine çıkıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 20-25 Mayıs'ta Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret etmesi, 24 Mayıs'ta Tokyo'da düzenlenecek Quad Liderler Zirvesi'ne katılması bekleniyor.

Öte yandan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Asya ziyaretinde, Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füze ve nükleer deneme yapabileceğini açıklamıştı.

AA

News Code 1902316
https://tr.mehrnews.com/news/1902316/

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