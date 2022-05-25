Kuzey Kore 3 yeni füze ateşledi

Silah programı nedeniyle uygulanan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve ülkede patlak veren şüpheli Covid-19 vakaları nedeniyle zor günler geçiren Kuzey Kore'den yeni füze denemesi geldi. Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, Pyongyang'ın sabah saatlerinde 2'si balistik olmak üzere 3 yeni füze ateşlediği bildirildi. Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, ilk füzenin yaklaşık 550 kilometre maksimum irtifa ile yaklaşık 300 kilometre uçtuğunu, 50 kilometre yüksekliğe ulaşan ikinci füzenin ise yaklaşık 750 kilometre yol kat ettikten sonra Kuzey Kore'nin doğusundaki sulara düştüğünü söyledi.

Üçüncü füzeye dair detaylı analizin devam ettiğini belirten Kishi, "Kuzey Kore, bu yılın başından bu yana, seyir füzeleri de dahil olmak üzere 16 kez farklı tipte füze ateşledi. Kishi, "Kuzey Kore'nin eylemleri bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve istikrarını tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA