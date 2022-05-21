Güney Kore'de Biden protestosu

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Seok-youl ile temaslarda bulunduğu beşkent Seul'de protesto edildi.

Koreli protestocular, Güney Kore hükümetinin ABD ile askeri işbirliği yapmaması gerektiğini vurguladılar.

Biden, Seul'deki temaslarına başladı

Seul kentinde mevkidaşı Yoon Seok-youl ile bir araya gelen Biden, ikili görüşmenin ardından basına önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Biden, Güney Kore ile Kuzey Kore’nin nükleerizasyonu için çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Biden, Güney Kore ile birlikte Kuzey Kore’nin tehdidine karşı ortak savunma duruşunu güçlendirmeye hazır olduklarını açıkladı.

Çin’e ve Kuzey Kore’ye Covid-19’la mücadele kapsamında aşı göndermeye hazır olduklarını vurgulayan Biden, “Eğer ciddiyse, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile buluşmak isterim.” dedi.

Güney Kore lideri Yoon Suk-yeol da basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin nükleer yeteneklerini geliştirdiğine vurgu yaparken, “Biden da bu durumla ilgili endişelerimizi paylaşıyor.” ifadelerini kullandı