Bolu'da ‘nefret ve ayrımcılık’ içeren ilanlar kaldırıldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, geçici sığınmacılara yönelik Arapça ve Türkçe, “Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” ilanı, Cumhuriyet Savcılığı kararıyla ‘nefret ve ayrımcılık’ suçlamasıyla dün gece saatlerinde kaldırıldı. Özcan hakkında da soruşturma açılmıştı.

DHA’nın aktardığına göre Özcan, kararla ilgili, “Türk milletini çok sevmek nefret suçu oluşturuyorsa, ben bu nefret suçunu, ayrımcılık suçunu işlemeye devam edeceğim. Yaptıklarımdan ve söylediklerimden pişman değilim, alın beni hapse atın." dedi.