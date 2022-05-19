  1. Türkiye
19 May 2022 17:49

Bolu'da ‘nefret ve ayrımcılık’ içeren ilanlar kaldırıldı

Bolu'da ‘nefret ve ayrımcılık’ içeren ilanlar kaldırıldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla belediye ekipleri tarafından asılan 'nefret ve ayrımcılık' içeren ilanlar kaldırıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, geçici sığınmacılara yönelik Arapça ve Türkçe, “Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” ilanı, Cumhuriyet Savcılığı kararıyla ‘nefret ve ayrımcılık’ suçlamasıyla dün gece saatlerinde kaldırıldı. Özcan hakkında da soruşturma açılmıştı.

DHA’nın aktardığına göre Özcan, kararla ilgili, “Türk milletini çok sevmek nefret suçu oluşturuyorsa, ben bu nefret suçunu, ayrımcılık suçunu işlemeye devam edeceğim. Yaptıklarımdan ve söylediklerimden pişman değilim, alın beni hapse atın." dedi.

Bolu'da ‘nefret ve ayrımcılık’ içeren ilanlar kaldırıldı

News Code 1902307
https://tr.mehrnews.com/news/1902307/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 12 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler