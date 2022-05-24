İran'da aktif vaka ve ağır hasta sayısı azaldı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 268 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 288'e, vaka sayısı ise 7 milyon 230 bin 589’a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 641'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 37 bin 536’ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.