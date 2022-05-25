İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 293 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 293'e, vaka sayısı ise 7 milyon 230 bin 882'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 626'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 39 bin 342'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.