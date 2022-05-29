Erdoğan'ın rakibi netleşti

Türk gazeteci Barış Yarkadaş, Türkiye'deki tüm CHP'li Belediye Başkanları'nın katılımıyla Van'da gerçekleştirilen ve üç gün süren 'Belediye Başkanları Çalıştayı'nda edindiği kulis bilgisini paylaştı. Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da dahil olmak üzere tüm belediye başkanlarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olma konusunda birleştiğini söyledi.

Barış Yarkadaş TV100'de katıldığı bir canlı yayında, Van'da düzenlenen çalıştayda kulis bilgisi aldığını paylaştı. Yarkadaş tüm belediye başkanlarının, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olma konusunda hemfikir olduğunu ve yarınki altılı masa toplantısında Kılıçdaroğlu'nun elinin güçlendiğini söyledi.

Yarkadaş kulis bilgisini şu ifadelerle aktardı:

"Ekrem İmamoğlu, konuşmasında herhangi bir göreve talip olmadığını, partinin vereceği her görevin de başının üstünde olduğunu söylemiş. Konuştuğum belediye başkanları, çok birleştirici bir konuşma yaptığını söyledi. Benzer minvalde Mansur Yavaş da bir konuşma yapmış.

Konuştuğum belediye başkanları şunu söylüyor; CHP'nin belediye başkanları, bugün Sayın Genel Başkan'ın adaylığı konusunda birleştiler, hemfikir oldular. Yarın Sayın Genel Başkan altılı masanın toplantısına gittiğinde eli daha güçlü gidecek. Genel hava, Kemal Bey'e tam destek yönünde."

