BAE Devlet Başkanı bin Zayid, Ürdün ve Mısır başbakanlarını ile görüştü

Hasavne ve Medbuli, Bin Zayid'e endüstriyel entegrasyon için BAE-Ürdün-Mısır iş birliği girişimi ve bu konuda geliştirilecek stratejik bir ortaklık kurmanın önemine ilişkin bilgi verdi. Bin Zayid, BAE, Mısır ve Ürdün arasındaki endüstriyel entegrasyon girişimi kapsamında yer alan projeleri uygulamak için sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, üçlü endüstriyel entegrasyon toplantılarına katılımları çerçevesinde Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne ile Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'yi kabul etti.

Hasavne ve Medbuli, Bin Zayid'e endüstriyel entegrasyon için BAE-Ürdün-Mısır iş birliği girişimi ve bu konuda geliştirilecek stratejik bir ortaklık kurmanın önemine ilişkin bilgi verdi. Bin Zayid, BAE, Mısır ve Ürdün arasındaki endüstriyel entegrasyon girişimi kapsamında yer alan projeleri uygulamak için sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: TRT Haber