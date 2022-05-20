BAE ve Rusya arasında üst düzey görüşme

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Rusya'dan yetkililer, iki ülke arasındaki "güçlü bağları" daha da geliştirmenin yollarını müzakere etmek üzere Dubai'de bir araya geldi.

Abu Dabi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Muhammed El-Mezruyi ve Rusya-BAE Parlamentolar Arası Grup Başkanı Arsen Başiroviç Kanokov, Dubai'de gerçekleştirdikleri görüşmelerde iki tarafın "Karşılıklı ülke çıkarlarına daha iyi nasıl hizmet edilir?" başlığını ele aldı.

BAE devlet haber ajansına göre Mezruyi görüşmelerde, her iki ülkenin de ticaret, yapay zeka ve inovasyon alanlarında ilişkileri geliştirmek açısından yeterli yeteneklere sahip olduğunu vurguladı.

Kanokov, Rusya'nın Abu Dabi ile iş camiasındaki bağları güçlendirmesinin yanı sıra BAE ile birçok alanda ilişkileri geliştirme hususunda gayretini dile getirdi. Ayrıca Kanokov, elde ettikleri üst düzey ilişkiyi daha üst seviyelere taşımak istediklerini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ölen BAE lideri Halife bin Zayid Al Nehyan için taziyelerini sunan Kanokov, BAE başkanı olarak seçilen Muhammed bin Zayid Al Nehyan'ı da tebrik etti.