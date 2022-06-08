Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a taziye mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran’da Tabas-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda can kaybı yaşandığını aktarıldı.

Açıklamada, "Bu elim kaza sonucunda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve komşu İran halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İran’da Tabas-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 21 kişi hayatını kaybetmişti.

TRT Haber