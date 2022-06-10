İsveç'te HMÖ teröristlerinden sergiye baskın

İslam Devrimi zaferinden itibaren İran’da Halkın Mücahitleri (Münafıklar) Örgütü tarafından düzenlenen çeşitli terör saldırılarında 17 bin sivil şehit oldu. Bu terör örgütü halen Batı ve özellikle ABD yönetimi tarafından desteklenmektedir.

Press TV’nin haberine göre, tamamen keyfi olarak tutuklanan İran vatandaşı Hamid Nuri'nin dosyası ile ilgili İsveç mahkemesinin kararı beklendiği sırada, dün bir grup İran vatandaşı Stockholm’daki bu göstermelik mahkeme binasının önünde terör örgütü HMÖ'nün cinayetlerini anlatan belgeleri ve fotoğrafları sergilediler.

Serginin yasal olarak düzenlenmesine rağmen terör unsurları, "Hamid Nuri"nin mahkeme binası önünde serginin organizatörlerine saldırıp belgeleri yok etmeye çalıştılar.

Olay sırasında HMÖ teröristleri uluslararası yayın kanalı olarak görevini yapmakta olan Press TV’nin muhabirine de saldırdı.

Son zamanlarda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in tam bir terör yuvası olduğunu söylemişti.