Maduro, İslam Devrimi Lideri ile görüştü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve beraberindeki heyet, bugün Tahran'da İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei tarafından kabul edildi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi de bu görüşmeye katıldı.
Tahran'da bulunan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ile görüştü.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve beraberindeki heyet, bugün Tahran'da İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei tarafından kabul edildi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi de bu görüşmeye katıldı.
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