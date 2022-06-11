  1. Siyaset
11 Haz 2022 20:03

Maduro, İslam Devrimi Lideri ile görüştü

Maduro, İslam Devrimi Lideri ile görüştü

Tahran'da bulunan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ile görüştü.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve beraberindeki heyet, bugün Tahran'da İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei tarafından kabul edildi.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi de bu görüşmeye katıldı.

News Code 1902773
https://tr.mehrnews.com/news/1902773/

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