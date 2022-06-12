Maduro: Ayetullah Hamanei'nin sözleri bana güç verdi

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Twitter üzerinden İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

Görüşmenin maneviyat dolu muhteşem bir ortamda gerçekleştiğini belirten Maduro, "Moral verici sözleri için ona minnettarım. Ayetullah Hamanei’nin sözleri barış ve kardeşlik dünyasına giden yolda devam etmem için bana güç verdi." dedi.

Maduro ve beraberindeki heyet, dün Tahran'da İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei tarafından kabul edildi.

Ayetullah Hamanei görüşmede, İran ve Venezuela'nın ağır baskılara ve ABD'nin hegemonik savaşına karşı direnişine atıfta bulunarak, "Bu baskılarla başa çıkmanın tek yolu direnmektir." dedi.

Resmi bir ziyaret kapsamında İran'a gelen Venezuela lideri Madoru, dün Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de görüşmüştü.

Reisi-Maduro görüşmesi sırasında iki ülke arasında ‘20 Yıllık Stratejik İş Birliği Anlaşması' ve bir dizi anlaşma imzalandı.