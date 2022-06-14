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14 Haz 2022 09:10

Maduro'dan İmam Humeyni (r.a)Türbesi'ne ziyaret

Maduro'dan İmam Humeyni (r.a)Türbesi'ne ziyaret

Venezuela Cumhuraşkanı Nicolas Maduro ile beraberindeki heyet, İmam Hümeyni (r.a) Türbesine ziyarette bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi’nin davetiyle Tahran’a gelen Venezuela Cumhuraşkanı Nicolas Maduro, İslam Cumhuriyeti’nin Kurucusu’na saygı için dün İmam Humeyni (r.a) Kutsal Türbesi’ni ziyaret etti.

Maduro ve beraberindeki heyet, önceki gün Tahran'da İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei tarafından kabul edildi.

Ayetullah Hamanei görüşmede, İran ve Venezuela'nın ağır baskılara ve ABD'nin hegemonik savaşına karşı direnişine atıfta bulunarak, "Bu baskılarla başa çıkmanın tek yolu direnmektir." dedi.

Resmi bir ziyaret kapsamında İran'a gelen Venezuela lideri Madoru, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de görüşmüştü.

Reisi-Maduro görüşmesi sırasında iki ülke arasında ‘20 Yıllık Stratejik İş Birliği Anlaşması' ve bir dizi anlaşma imzalandı.

News Code 1902834
https://tr.mehrnews.com/news/1902834/

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