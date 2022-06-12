Irak Kültür Bakanı Tahran'da ikili temaslarda bulundu

Irak Kültür, Turizm ve Eski Eserler Bakanı Hasan Nazım, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Tahran'da, İran Parlamento İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyyid Muhammed Hüseyni ile görüştü. Görüşme sırasında, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Dün yapılan görüşmede Hüseyini, İran ile Irak’ın tarihsel ve dinsel açıdan ortak bağlara sahip olduğunu belirterek, iki ülke arasında kültürel ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Irak Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hasan Nazım-Hüseyini görüşmesinde, iki ülkeyi ilgilendiren bir dizi kültür ve turizm konuları masaya yatırıldı.

Bakan Nazım, Irak ve İran'ın çıkarlarının ortak kültürel işbirliğini harekete geçirmeyi gerektirdiğini teyit etti.

Irak Kültür Bakanı, İran Kültür ve İslami İrtibatlar Teşkilatı Başkanı Hüccetülislam Muhammed Mehdi İmanipur ile de bir arya gelmişti.