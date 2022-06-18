  1. Dünya
  2. Amerika
18 Haz 2022 09:22

Biden: Suudi Arabistan'da Bin Selman ile görüşmeyeceğim

Biden: Suudi Arabistan'da Bin Selman ile görüşmeyeceğim

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek ayki Suudi Arabistan gezisinde ülkenin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceğini duyurdu.

Hafta sonu tatilini geçirmek üzere Delaware'e giden Biden, uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden, gelecek ayki Suudi Arabistan gezisine ilişkin bir gazetecinin "Suudi Arabistan'a gittiğinizde (Gazeteci Cemal) Kaşıkçı cinayetini nasıl ele alacaksınız?" şeklindeki sorusuna, "Bugüne kadar nasıl ele aldıysam öyle. Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceğim, oraya uluslararası bir toplantı için gidiyorum. O (Muhammed Bin Selman) da bu toplantının bir parçası olacak" cevabını verdi.

Şu an Ukrayna'ya gitmenin zamanı değil'

Biden, Ukrayna'da kaçırıldığı iddia edilen 3 Amerikan vatandaşı hakkındaki bir soruya da, "Bu konu hakkında bilgilendirdim. Bu kişilerin nerede olduğunu bilmiyorum ama Amerikalılara tekrar hatırlatmak isterim ki şu an Ukrayna'ya gitmenin zamanı değil" cevabını verdi.

Beyaz Saray, Biden'ın 13-16 Temmuz'da Tel Aviv ve Riyad'ı ziyaret edeceği ve buradaki temasları kapsamında Muhammed bin Selman ile de görüşeceğini duyurmuştu.

Kaynak: Sputnik

News Code 1902927
https://tr.mehrnews.com/news/1902927/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler