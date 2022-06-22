İran’ın Rusya Büyükelçisi, Çeçenistan lideri ile görüştü

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali'nin başkanlığındaki heyet, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov ile görüştü.

Görüşmede İran-Rusya ilişkilerinin yanı sıra ekonomi, sanayi, ticaret, bilim, kültür ve turizm alanlarında kapsamlı işbirliğinin geliştirilmesi masaya yatırıldı.

Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni'deki temaslarını sürdüren Büyükelçi Celali, Başbakan Müslim Huçiyev ile de bir araya geldi.

İran heyeti, Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Çeçenistan Müftüsü Salah Mezhiev ile görüşmüştü.