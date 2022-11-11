  1. Ekonomi
11 Kas 2022 10:22

Rusya ticaret heyeti İran'a gelecek

Rusya ticaret heyeti İran'a gelecek

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rus ekonomik aktivistlerden oluşan bir ticaret heyetinin İranlı yetkililer ile görüşmek üzere yakında Tahran'a geleceğini duyurdu.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rus ekonomik aktivistlerden oluşan bir ticaret heyetinin İranlı yetkililer ile görüşmek üzere yakında Tahran'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Kazım Celali, Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Sergey Katerin başkanlığındaki bu heyetin 100'den fazla Rus ekonomik aktivistten oluştuğunu söyledi.

Rus ticaret heyeti Tahran'da İran Ticaret Odası Başkanı Gholam Hüseyin Şafei ile görüşmesinin yanı sıra ilgili ekonomik ve ticari alanlarda İranlı bazı yetkililerle bir araya gelecek.

News Code 1905789

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