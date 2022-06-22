İranlı bisikletçi Ominium Asya Şampiyonası'nda 3. oldu

İranlı bisikletçi Muhammed Genc Hanlu, Hinsitan'da düzenlenen 2022 Ominium Asya Şampiyonası'nda Kazakiatan ve Japonya'dan sonra üçüncü oldu.
Böylelikle İran ekibi, Ominium Asya Şampiyonası'nda 5. madalyasını kazanmayı başardı.
İranlı bisikletçi Muhammed Genc Hanlu, Hinsitan'da düzenlenen 2022 Ominium Asya Şampiyonası'nda 3. olmayı başardı.
İranlı bisikletçi Muhammed Genc Hanlu, Hinsitan'da düzenlenen 2022 Ominium Asya Şampiyonası'nda Kazakiatan ve Japonya'dan sonra üçüncü oldu.
Böylelikle İran ekibi, Ominium Asya Şampiyonası'nda 5. madalyasını kazanmayı başardı.
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