İran, 2022 Dünya Kupası için Katar'a sağlık ekibi göndercek

İran Sağlık Bakanı Behram Eynullahi, 2022 Dünya Kupası oyunları için İran'dan Katar'a sağlık ekibi gönderileceğini duyurdu.

Tahran ve Doha, havacılık sektörü ve 2022 Dünya Kupası alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla 6 anlaşma imzalamıştı.

İran'ın Dünya Kupası'nda ABD, İngiltere ve Galler ile birlikte yer aldığı B Grubu'nu "turnuvanın en destansı grubu" olarak niteleyen Katar Emiri Al Sani, İran ekibini en iyi şekilde ağırlayacaklarını söylemişti.

FIFA 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Orta Doğu'da düzenlenen ilk turnuva olacak.