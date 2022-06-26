Japon Büyükelçi İran Meclisi'nin özel konuğu oldu

İran İslami Şura Meclisi'nin bugünkü toplantısı sabah saatlerinde başladı.
Toplantıya Japonya'nın Tahran Büyükelçisi Kazu Toshi Ikawa ve Japonya Parlamento Dostluk Grubu da özel konuk olarak katıldı.
Japonya'nın Tahran Büyükelçisi Kazu Toshi Ikawa, İran İslami Şura Meclisi'nin bugünkü açık toplantısına özel konuk olarak katıldı.
İran İslami Şura Meclisi'nin bugünkü toplantısı sabah saatlerinde başladı.
Toplantıya Japonya'nın Tahran Büyükelçisi Kazu Toshi Ikawa ve Japonya Parlamento Dostluk Grubu da özel konuk olarak katıldı.
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