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26 Haz 2022 10:59

Japon Büyükelçi İran Meclisi'nin özel konuğu oldu

Japon Büyükelçi İran Meclisi'nin özel konuğu oldu

Japonya'nın Tahran Büyükelçisi Kazu Toshi Ikawa, İran İslami Şura Meclisi'nin bugünkü açık toplantısına özel konuk olarak katıldı.

İran İslami Şura Meclisi'nin bugünkü toplantısı sabah saatlerinde başladı. 

Toplantıya Japonya'nın Tahran Büyükelçisi Kazu Toshi Ikawa ve Japonya Parlamento Dostluk Grubu da özel konuk olarak katıldı.

News Code 1903101
https://tr.mehrnews.com/news/1903101/

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