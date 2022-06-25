  1. Toplum
25 Haz 2022 14:54

İran'da yeni vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran'da yeni vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 136 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 383'e, vaka sayısı ise 7 milyon 236 bin 64'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 221'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 61 bin 516'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1903089
https://tr.mehrnews.com/news/1903089/

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