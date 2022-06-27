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27 Haz 2022 15:17

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 352 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 386'ya, vaka sayısı ise 7 milyon 236 bin 713'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 204'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 61 bin 961'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1903137
https://tr.mehrnews.com/news/1903137/

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