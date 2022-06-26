Tahran, Irak Başbakanlığı için herhangi bir milli şahsiyeti destekliyor

İranlı Büyükelçi Al-ı Sadık siyasi, ekonomik ve güvenlik meselelerin ele alındığı görüşmede,"Güçlü, istikrarlı ve bağımsız bir Irak, İran, bölge ve dünya için bir istikrar faktörüdür" dedi.

İran'ın Irak ve halkının çıkarlarını ön planda tutan herhangi bir milli şahsiyeti desteklediğini vurgulayan Al-ı Sadık, "Tahran, tüm Iraklıları temsil eden kapsayıcı bir hükümeti destekliyor" ifadesini kullandı.

Irak Parlamento üyesi Halid al-Abidi de, Irak'ın komşularıyla daha iyi ilişkiler kurmaktan yana olduğunu belirterek, "Ülkeler arasında iyi komşuluk ve daha yakın işbirliği, güvenlik ve istikrarı güçlendirebilir" dedi.

Bu görüşmede ayrıca Irak ve İran'ın karşı karşıya olduğu çeşitli meseleler ele alındı.

