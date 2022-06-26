Irak Başbakanı Kazımi Tahran'da

Suudi Arabistan temaslarını tamamlayan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a geldi.
Irak Başbakanı Kazımi, dün Cidde kentinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.
Görüşmede, ilişkiler ve işbirliğini geliştirme fırsatlarının yanı sıra bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirme çabaları ele alındı.
MDEAST news’un dün bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberde, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin 26 Haziran Pazar günü Tahran'a gideceğini bildirilmişti.
yorumunuz