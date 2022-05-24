  1. Ekonomi
24 May 2022 17:20

İran'ın Bağdat Büyükelçisi, Irak Petrol Bakanı ile görüştü

İran'ın Bağdat Büyükelçisi, Irak Petrol Bakanı ile görüştü

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık, Irak Petrol Bakanı İhsan Abdulcabbar ile görüştü.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık, Irak İçişleri, Elektrik, Spor ve Gençlik Bakanları ile yaptığı görüşmelerin devamında bu ülkenin Petrol Bakanı İhsan Abdulcabbar ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında petrol ve gaz alanında işbirliği ele alındı.

İki taraf görüşmede ortak bir işbirliği komitesi oluşturma konusunda mutabık kaldıklarını ilan etti. Bu komitenin bundan sonraki toplantılarında ortak petrol kuyuları gibi konuların görüşülmesi ve bu konuda kararların alınması kararlaştırıldı.

News Code 1902443
https://tr.mehrnews.com/news/1902443/

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