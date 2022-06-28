Ürdün'deki patlamada ölü sayısı arttı

Ürdün Ulusal Güvenlik ve Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Akabe limanında zehirli gaz içeren bir tankın düşüp patlaması sonucu gaz sızıntısı meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, kazada aralarında Ürdünlü ve yabancıların da bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 260 kişinin yaralandığı, 123 kişinin ise hastanelerde tedavi gördüğü ifade edildi.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi, dün yaptığı yazılı açıklamada, Akabe Limanı'nda zehirli gaz yüklü bir tankın devrilmesi sonucu patlama yaşandığını belirtmişti.

Kaynak: Sputnik