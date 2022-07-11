Ürdün: İran ile iyi ilişki kurmak istiyoruz

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, BBC Arapça'ya verdiği röportajda, Ürdün'ün İran'a yönelik yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Hasavne, "Ürdün, İran ile diyalog yoluyla bölgede iyi ilişkiler kurma arayışında" ifadesini kullanarak, Ürdün'ün İran ile iyi ilişkiler geliştirebilmesinin, "uluslararası sistemin dayandığı kurallar ve ilkeler çerçevesinde" mümkün olacağına dikkati çekti.

Son günlerde Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ülkesinin Ürdün-İran, Mısır-İran arasındaki diyaloglara ev sahipliği yaptığını açıklamıştı.