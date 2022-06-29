Ermeni yetkili, Polonya Dışişleri Bakanı ile Ankara-Erivan normalleşmesini görüştü

Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz ve başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

Parlamentodan yapılan açıklamada görüşmede Ermenistan ile Polonya arasındaki ilişkilerin üst düzeyde olduğunun vurgulayan Rubinyan, etkin işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Açıklamada "Taraflar, iki ülke parlamentoları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde dostluk gruplarının etkin çalışmasının önemini vurguladılar. Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin konular ele alındı. Ruben Rubinyan, 44 günlük savaştan sonra bölgedeki mevcut durumu, çözülmemiş sorunları sundu." denildi.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz, ikili ilişkilerin derinleştirilmesinin ve ekonomik alanda işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Ermenistan'ın, Polonya için değerli bir ortak olduğunu belirten Polonyalı diplomat Ermenistan'da devam eden demokratik reform sürecini takdir etti.

Kaynak: Ermenihaber