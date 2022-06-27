Türkiye'den Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine destek

Türk medyasına göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, "Enerji ve enerji altyapısı alanında iş birliğini geliştirmek istiyoruz. Yeni bağlantıların açılması bölgemize de olumlu yansıyacaktır. Bu bakımdan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki süreci destekliyoruz. Azerbaycan’ın batı bölgeleri ile Nahçıvan arasında bağlantı sağlayacak Zengezur koridorunu güçlü şekilde destekliyoruz ve koridorun bir an önce açılmasını bekliyoruz." dedi.