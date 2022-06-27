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27 Haz 2022 13:33

Türkiye'den Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine destek

Türkiye'den Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine destek

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini destekliyoruz.” dedi

Türk medyasına göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, "Enerji ve enerji altyapısı alanında iş birliğini geliştirmek istiyoruz. Yeni bağlantıların açılması bölgemize de olumlu yansıyacaktır. Bu bakımdan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki süreci destekliyoruz. Azerbaycan’ın batı bölgeleri ile Nahçıvan arasında bağlantı sağlayacak Zengezur koridorunu güçlü şekilde destekliyoruz ve koridorun bir an önce açılmasını bekliyoruz." dedi.

News Code 1903132
https://tr.mehrnews.com/news/1903132/

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