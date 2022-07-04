Herat'ta Taliban güçlerini taşıyan otobüse saldırı

Al Jazeera TV kanalına göre, Afganistan'ın batısında bulunan Herat kentinde bir otobüse saldırı düzenlendi.

Afganistan merkezli Tolonews haber ajansı bu sabah Taliban güçlerini taşıyan bir otobüse kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlediğini belirtti.

Herat Polis Sözcüsü Muhammed Şah Resul konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, bir saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.

Görgü tanıkları iki Taliban mensubu kişinin hayatını kaybettiğini ve sivil ve güvenlik güçleri de dahil olmak üzere 20'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.