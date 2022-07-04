İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1007 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 404'e, vaka sayısı ise 7 milyon 240 bin 564'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 232'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 63 bin 479'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.