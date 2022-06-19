Afganistan'da Hindu tapınağını hedef alan bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hindu ve Sih tapınağına düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Nafi Takur, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Karte-i Pervan bölgesinde Hindu ve Sih tapınağına sabah saatlerinde bombalı ve silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırganların düzenlenen operasyon sonucu etkisiz hale getirildiğini ifade eden Takur, saldırıda bir Sih ile bir Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıda 7 kişinin de yaralandığını kaydeden Takur, saldırı sonucu tapınağın bir bölümünün yandığı bilgisini paylaştı.

Saldırının şiddetiyle tapınağın çevresindeki evlerde de hasar oluştu.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırı tapınakta Hindu ve Sih dini mensuplarının gerçekleştirdiği bir tören sırasında yapıldı.