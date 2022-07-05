Rusya'dan, İsrail'in Suriye’ye yönelik saldırılarına kınama

Siyonist savaş uçaklarının 2 Temmuz’da Suriye’nin Tartus bölgesindeki hedefleri vurduğunu anımsatan Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırı sonucu 2 sivilin yaralandığını, sivil altyapıda büyük hasar meydana geldiğini kaydetti.

Açıklamada, “Bir kez daha altını çiziyoruz ki, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırıları kesinlikle kabul edilemez. Suriye’nin egemenliğini ve uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal eden sorumsuzca yapılan bu tür eylemleri tüm kararlılıkla kınıyor, bu saldırılara koşulsuz olarak son verilmesini talep ediyoruz” ifadesine yer verildi.

Kaynak: Sputnik