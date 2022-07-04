ABD, Suriye'deki teröristleri Ukrayna'ya gönderiyor

Rusya merkezli TASS haber ajansına konuşan Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, "ABD, Batı ve Türkiye’nin IŞİD ve Nusra Cephesi'nden silahlı teröristlerini, İdlib’den Ukrayna’ya göndermesine şaşırmıyoruz, çünkü bu gruplar, isimleri farklı olsa da Batı’nın barışçıl halklara karşı kullandığı araçlardır." dedi.

Bu tür eylemlerle Ukrayna’nın terörist ve paralı askerlerin toplandığı bir merkez haline geleceğini belirten Haddad, bunun dünya güvenliği açısından olumsuz sonuçları olacağını vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde Suriyeli bir kaynak, "Eldeki verilere göre, ABD istihbarat servisi, Suriye'nin kuzeydoğusundaki hapishanelerde ve Kürtlerin kontrolündeki kamplarda tutulan IŞİD güçlerini Ukrayna'ya göndermek için aktif olarak istihdam ediyor." demişti.

Sputnik'e konuşan kaynak, "Amerikalılar, bu teröristleri daha fazla sorgulama bahanesiyle ve Avrupa'ya gönderme ihtimaliyle merkezlerine ve tesislerine sevk ediyor" ifadesini kullanmıştı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Basın Bürosu Şefi Sergey İvanov, geçen ay yaptığı açıklamada, Suriye'de Kürtlerin kontrolündeki cezaevlerinden yaklaşık 60 IŞİD militanının ABD istihbarat servislerinin katılımıyla Ukrayna'da savaşmak üzere serbest bırakıldığını açıklamıştı.

ABD'nin IŞİD de dahil uluslararası terör örgütlerinin üyelerini bile Ukrayna'daki silahlı faaliyetlere katılmaları için paralı asker olarak kullandığına dair bilgiye sahip olduklarını vurgulayan İvanov, militanlardan oluşan özel birliklerin Suriye ve Ukrayna'da Rusya ordusuna karşı sabotaj eylemleri de dahil çeşitli faaliyetler gerçekleştirmek üzere eğitildiğinin altını çizdi.

İvanov, Suriye'deki ABD üssü Tanf'ın 'terörist aktarma merkezi' haline geldiğini ve bu üste ABD'ye sadık militanlara Ukrayna'ya gönderilmek üzere eğitim verildiğini kaydetti.